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Сверхлёгкий самолет "Птенец-3"

Многоцелевой
быстроразборный
всепогодный самолет внеаэродромного базирования





Производим простую и надежную авиационную технику с 1988 года

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Почему вам стоит приобрести именно Птенец-3

Научим летать с нуля за 15 часов

Даже если вы никогда не летали, мы гарантируем полное обучение пилотиролванию самолета, в том числе самостоятельные взлет и посадка, за 15 летных часов.

В дальнейшем оказываем полное сопровождение с регистрацией самолета в РОСАВИАЦИИ и помогаем с получением пилотского удостоверения.

Качественный
сервис - мы всегда рядом

Самолет создан в Опытном конструкторском бюро «Ротор», являющимся одним из ведущих разработчиков сверхлегкой авиационной техники
в России.

Мы проводим
полное сервисное обслуживание своих изделий, в том числе для удаленных регионов.

Оказываем помощь в оформлении документов
для организации полетов и производим обучение пилотов.

Аэродром не нужен, летайте где угодно.

Возможность установки колесных, лыжных, поплавковых шасси позволяет осуществлять взлет/посадку на любых аэродромах,
в т.ч. на необорудованных грунтовых/водных поверхностях с располагаемой длиной до 100 м.

Эксплуатация и обслуживание силами 1-2 специалистов
без специальных средств и оборудования. Высокий уровень безопасности за счет технических и конструкторских решений.

Птенец-3 - самолет для эффективного , простого и удобного решения любых задач

Рыбалка и Охота


Забраться в самую глушь тайги, приземлиться на реку и забросить удочку не выходя из самолета, а благодаря полностью остекленной кабине видеть каждого зверя.
Получите новый уровень удовольствия от любимого дела с самолетом Птенец-3.

Контроль и патрулирование территорий

Контроль лесных хозяйств, газо- и нефте- трубопроводов за минимальную стоимость летного часа с обзором 360 градусов.

Обучение


Признанный лучшим самолет для первоначального обучения пилотированию.
Надежный, безопасный и простой в управлении.
Незабываемые эмоции от первой самостоятельной посадки, а также доступность в небе каждому.

Эвакуация из труднодоступных мест

Когда медлить нельзя. И в жару, и в холод, взлет менее чем за 5 минут.
Только с самолетом Птенец-3

Работа и путешествия


Ехать на машине слишком долго. Используйте самолет для деловых поездок,, путешествий и приключений. Любоваться красивыми видами природы с полным обзором стало еще проще.

Защита урожая, авиахим работы

Аэросев, защита лесов и сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей. Любые виды авиахим работ за минимальную стоимость

Безопасность превыше всего

ПТЕНЕЦ-3 оборудован парашютной спасательной системой БПС-500 (Фирма МВЭН, г. Казань).

Даже в экстренных ситуациях, самолет вместе с пилотом останется невредимым.

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При покупке ПТЕНЕЦ-3 научим летать за 15 часов

Даже если вы раньше не держали штурвал самолета, аэродинамические характеристики ПТЕНЕЦ-3 позволяют быстро обучить любого человека пилотированию воздушного судна в самые короткие сроки.

Вы научитесь самостоятельному пилотированию, взлету и посадке.

Вас будет обучать пилот - участник Сборной России по авиаспорту, чемпион России и призер Европы по авиаспорту в сверхлегкой авиации.

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Большие достижения небольшого самолета

* На данном самолете частный пилот Виктор Митряну (г.Мирный, респ. Саха-Якутия) поставил рекорд по дальности полета для данного типа: 1500 км в течение 11 часов. Он же является автором рекордных для сверхлегких самолетов в России перелетов из Якутии в Болгарию и Румынию

* Частный пилот, Владимир Лучкин (г. Новосибирск) выполняет постоянные перелеты на высотах 4300-5000 метров в горах Алтая, что является пределом человеческих возможностей без кислородного оборудования

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Описание 2

Идеально подходит для сельхоз работ

Самолет Птенец-3 может быть оснащен специальным оборудованием для химической обработки полей.

Имеем опыт установки, при необходимости разработаем нетиповые решения.

Вместимость бака для химии: от 100 до 200 литров.
Полная защита пилота от попадания химикатов

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Технические характеристики

Двигатель Rotax 912 ULS
Мощность 100 - 115 л.с.
Максимальная скорость 160 км/ч
Крейсерская скорость 130 км/ч
Минимальная скорость 65 км/ч
Скороподъемность 6,5 м/c
Запас топлива 70 л
Дальность полета 650 км
Максимальный взлетный вес 495 кг
Вес самолета 280 кг
Разбег до 100 м.
Размах крыла 10.2 м
Длина 6,6 м
Высота 2.3 м
Топливо АИ-95

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Доставка от Москвы до Камчатки

Доставляем в любую точку России и СНГ.

Любым удобным способом.
Самолет разбирается за 30 минут и погружается в любой автомобильный прицеп средних размеров.

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Самолеты в наличии и под заказ

Ознакомтесь с нашим каталогом и начните летать. Первый тестовый полет - бесплатно!

-5%

Птенец-3 (3-местный)/
Rotax 912 is

В наличии

6 200 000
5 890 000
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-5%

Птенец-3 (2-местный)/
Rotax 912 ULS

В наличии

6 000 000
5 670 000
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Птенец-3 (Планер)

Под заказ

2 490 000
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Птенец-3 (2-местный)/
Zangshen C100

Под заказ

5 580 000
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Птенец-3 (2-местный)/
Rotax 912 ULS

ПРОДАНО

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Птенец-3 (2-местный)/
Rotax 912 ULS

ПРОДАНО

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Телефон
+7 967 450-49-34
Телефон
+7 967 XXX-XX-XXПоказать телефон
Часы работы
Пн — Вс с 9:00 до 18:00
Адрес
г. Кумертау, аэродром Холмогоры
E-mail
okbrotorclub@yandex.ru

Как добраться

Село Ермолаево, близ города Кумертау, Республика Башкортостан

Sat Feb 18 2023 10:27:09 GMT+0300 (Moscow Standard Time)