* На данном самолете частный пилот Виктор Митряну (г.Мирный, респ. Саха-Якутия) поставил рекорд по дальности полета для данного типа: 1500 км в течение 11 часов. Он же является автором рекордных для сверхлегких самолетов в России перелетов из Якутии в Болгарию и Румынию



* Частный пилот, Владимир Лучкин (г. Новосибирск) выполняет постоянные перелеты на высотах 4300-5000 метров в горах Алтая, что является пределом человеческих возможностей без кислородного оборудования

