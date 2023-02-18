Сверхлёгкий самолет "Птенец-3"
Многоцелевой
быстроразборный
всепогодный самолет внеаэродромного базирования
Производим простую и надежную авиационную технику с 1988 года
Почему вам стоит приобрести именно Птенец-3
Научим летать с нуля за 15 часов
Даже если вы никогда не летали, мы гарантируем полное обучение пилотиролванию самолета, в том числе самостоятельные взлет и посадка, за 15 летных часов.
В дальнейшем оказываем полное сопровождение с регистрацией самолета в РОСАВИАЦИИ и помогаем с получением пилотского удостоверения.
Качественный
сервис - мы всегда рядом
Самолет создан в Опытном конструкторском бюро «Ротор», являющимся одним из ведущих разработчиков сверхлегкой авиационной техники
в России.
Мы проводим
полное сервисное обслуживание своих изделий, в том числе для удаленных регионов.
Оказываем помощь в оформлении документов
для организации полетов и производим обучение пилотов.
Аэродром не нужен, летайте где угодно.
Возможность установки колесных, лыжных, поплавковых шасси позволяет осуществлять взлет/посадку на любых аэродромах,
в т.ч. на необорудованных грунтовых/водных поверхностях с располагаемой длиной до 100 м.
Эксплуатация и обслуживание силами 1-2 специалистов
без специальных средств и оборудования. Высокий уровень безопасности за счет технических и конструкторских решений.
Птенец-3 - самолет для эффективного , простого
и удобного решения любых задач
Рыбалка и Охота
Забраться в самую глушь тайги, приземлиться на реку и забросить удочку не выходя из самолета, а благодаря полностью остекленной кабине видеть каждого зверя.
Получите новый уровень удовольствия от любимого дела с самолетом Птенец-3.
Контроль и патрулирование территорий
Контроль лесных хозяйств, газо- и нефте- трубопроводов за минимальную стоимость летного часа с обзором 360 градусов.
Обучение
Признанный лучшим самолет для первоначального обучения пилотированию.
Надежный, безопасный и простой в управлении.
Незабываемые эмоции от первой самостоятельной посадки, а также доступность в небе каждому.
Эвакуация из труднодоступных мест
Когда медлить нельзя. И в жару, и в холод, взлет менее чем за 5 минут.
Только с самолетом Птенец-3
Работа и путешествия
Ехать на машине слишком долго. Используйте самолет для деловых поездок,, путешествий и приключений. Любоваться красивыми видами природы с полным обзором стало еще проще.
Защита урожая, авиахим работы
Аэросев, защита лесов и сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей. Любые виды авиахим работ за минимальную стоимость
Безопасность превыше всего
ПТЕНЕЦ-3 оборудован парашютной спасательной системой БПС-500 (Фирма МВЭН, г. Казань).
Даже в экстренных ситуациях, самолет вместе с пилотом останется невредимым.
При покупке ПТЕНЕЦ-3 научим летать за 15 часов
Даже если вы раньше не держали штурвал самолета, аэродинамические характеристики ПТЕНЕЦ-3 позволяют быстро обучить любого человека пилотированию воздушного судна в самые короткие сроки.
Вы научитесь самостоятельному пилотированию, взлету и посадке.
Вас будет обучать пилот - участник Сборной России по авиаспорту, чемпион России и призер Европы по авиаспорту в сверхлегкой авиации.
Большие достижения небольшого самолета
* На данном самолете частный пилот Виктор Митряну (г.Мирный, респ. Саха-Якутия) поставил рекорд по дальности полета для данного типа: 1500 км в течение 11 часов. Он же является автором рекордных для сверхлегких самолетов в России перелетов из Якутии в Болгарию и Румынию
* Частный пилот, Владимир Лучкин (г. Новосибирск) выполняет постоянные перелеты на высотах 4300-5000 метров в горах Алтая, что является пределом человеческих возможностей без кислородного оборудования
Идеально подходит для сельхоз работ
Самолет Птенец-3 может быть оснащен специальным оборудованием для химической обработки полей.
Имеем опыт установки, при необходимости разработаем нетиповые решения.
Вместимость бака для химии: от 100 до 200 литров.
Полная защита пилота от попадания химикатов
Технические характеристики
Двигатель Rotax 912 ULS
Мощность 100 - 115 л.с.
Максимальная скорость 160 км/ч
Крейсерская скорость 130 км/ч
Минимальная скорость 65 км/ч
Скороподъемность 6,5 м/c
Запас топлива 70 л
Дальность полета 650 км
Максимальный взлетный вес 495 кг
Вес самолета 280 кг
Разбег до 100 м.
Размах крыла 10.2 м
Длина 6,6 м
Высота 2.3 м
Топливо АИ-95
Доставка от Москвы до Камчатки
Доставляем в любую точку России и СНГ.
Любым удобным способом.
Самолет разбирается за 30 минут и погружается в любой автомобильный прицеп средних размеров.
Самолеты в наличии и под заказ
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Птенец-3 (3-местный)/
Rotax 912 is
В наличии
Птенец-3 (2-местный)/
Rotax 912 ULS
В наличии
Птенец-3 (Планер)
Под заказ
Птенец-3 (2-местный)/
Zangshen C100
Под заказ
Птенец-3 (2-местный)/
Rotax 912 ULS
ПРОДАНО
Птенец-3 (2-местный)/
Rotax 912 ULS
ПРОДАНО
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Село Ермолаево, близ города Кумертау, Республика Башкортостан